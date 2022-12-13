СМИ: состояние голливудского актера Брюса Уиллиса резко ухудшилось

У голливудского актера, звезды фильма «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса недавно диагностировали афазию. Из-за болезни состояние здоровье знаменитости резко ухудшилось в последнее время.

Об этом сообщил инсайдер изданию RadarOnline.

Источник рассказал, что актер все реже узнает родных. Вся семья очень расстроена тем, что происходит, и все стараются проводить с Брюсом Уиллисом как можно больше времени.

«Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Так что Эмма (ред. – жена актера) действительно стала для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят на мгновение Брюса таким, как он был. Но эти моменты случаются все реже», — рассказал инсайдер.

Напомним, сейчас Брюс Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У пары две дочки – Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

От первой жены Деми Мур, у Брюса Уиллиса три дочери: Румер, Скаут и Таллула. Бывшие супруги сохраняют дружеские отношения. Уиллис даже посетил свадьбу Мур и Эштона Кутчера. А Деми была на его свадьбе с Эммой.

Сейчас актриса также старается больше времени проводить с бывшим супругом.

«Она использует любую возможность, чтобы провести с ним время. Если ее нет рядом с ним, она звонит, чтобы Брюс мог слышать ее голос», — добавил инсайдер.

«Курсор» писал ранее, что 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере. У знаменитости диагностировали генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.