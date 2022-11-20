Известный голливудский актер берет перерыв в кино из-за проблем со здоровьем

Звезда хочет немного отдохнуть и провести время со своей семьей.

38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере.

Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Как оказалось, у знаменитости диагностировали генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Это произошло во время его работы над новым сериалом «Безграничный». В ДНК популярного актера обнаружили две копии гена APOE4, которые повышают риск развития в будущем серьезного заболевания.

Согласно результатам исследования, проведенного учеными в прошлом году, каждый четвертый человек на Земле имеет одну копию этого гена, и только 2-3 процента населения имеют обе копии.

Звезда «Тора» решил не терять время и начал предпринимать шаги для управления риском, которые направлены на поддержания как физическое, так и психического здоровья. Актер отметил, что завершил съемки в сериале и закрыл другие дела, связанные с контрактами, поэтому сейчас он хочет немного отдохнуть и провести время со своей семьей.

«Курсор» писал ранее, что 44-летний голливудский актер, звезда фильмов «Джобс» и «Эффект бабочки» Эштон Кутчер впервые рассказал о редкой болезни, которая заставила его пересмотреть свои взгляды на жизнь.