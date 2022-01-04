СМИ: Церемонию Грэмми могут перенести из-за угрозы Омикрона

Омикрон стремительно распространяется плането и много мероприятий под угрозлой срываа из-за этого.
Об этом сообщает Billboard.
Академия звукозаписи, вероятно, перенесет 64-ю ежегодную премию Грэмми, первоначально назначенную на 31 января в Лос-Анджелесе, на более поздний срок из-за штамма Омикрон, согласно многочисленным источникам.
Напомним, в 2021 году церемония Грэмми должна была пройти 31 января, но 5 января организаторы сообщили о переносе мероприятия на 14 марта. Причина такая же как и в этом году — коронавирус.
Также официальные представители премии в Instagram сообщили, что голосование практически завершено и победители скоро будут определены.
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Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сеть попали предсмертные записки диджея Avicii.
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