СМИ: Церемонию Грэмми могут перенести из-за угрозы Омикрона

Омикрон стремительно распространяется плането и много мероприятий под угрозлой срываа из-за этого.

Об этом сообщает Billboard.

Академия звукозаписи, вероятно, перенесет 64-ю ежегодную премию Грэмми, первоначально назначенную на 31 января в Лос-Анджелесе, на более поздний срок из-за штамма Омикрон, согласно многочисленным источникам.

Напомним, в 2021 году церемония Грэмми должна была пройти 31 января, но 5 января организаторы сообщили о переносе мероприятия на 14 марта. Причина такая же как и в этом году — коронавирус.

Также официальные представители премии в Instagram сообщили, что голосование практически завершено и победители скоро будут определены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)



Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сеть попали предсмертные записки диджея Avicii.

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