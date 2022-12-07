Снова холостяк: Канье Уэст расстался со своей 24-летней девушкой

45-летний американский рэпер Канье Уэст, который сейчас находится в эпицентре скандалов, расстался со своей девушкой.

Об этом пишет Daily Mail.

Музыкант и 24-летняя бразильская модель Джулиана Налу закончили романтическую общую историю. В своих соцсетях экс-возлюбленная Канье Уэста призналась, что она уже свободна и благодарна за заботу, когда подписчики спросили ее, как она может встречаться с антисемитом.

Отметим, что американский рэпер и юная модель были замечены вместе в начале октября 2022. Сначала пара попала под прицелы папарацци в отеле, а впоследствии их заметили в любимом ресторане Ким Кардашьян в Санта-Монике.

За 2021-22 годы Канье Уэст встречался с целым рядом известных и начинающих моделей. После развода с Ким Кардашьян ему приписывали роман с Ириной Шейк. Впоследствии рэпера подозревали в отношениях с 21-летней моделью Винетрией. Последней была бразильянка Джулиана Налу, однако и эти отношения закончились для артиста неудачно.

В настоящее время внимание прессы приковано к скандальным высказываниям 45-летнего рэпера. Из-за похвал Гитлера и обесценивания движения Black Lives Matter с Уэстом разорвали контракты Balenciaga, Vogue и т.д.

«Курсор» писал ранее, что Канье Уэст встретился с американским конспирологом Алексом Джонсом в программе InfoWars, где положительно высказался в адрес владимира путина*.