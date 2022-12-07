45-летний американский рэпер Канье Уэст, который сейчас находится в эпицентре скандалов, расстался со своей девушкой.
Об этом пишет Daily Mail.
Музыкант и 24-летняя бразильская модель Джулиана Налу закончили романтическую общую историю. В своих соцсетях экс-возлюбленная Канье Уэста призналась, что она уже свободна и благодарна за заботу, когда подписчики спросили ее, как она может встречаться с антисемитом.
Отметим, что американский рэпер и юная модель были замечены вместе в начале октября 2022. Сначала пара попала под прицелы папарацци в отеле, а впоследствии их заметили в любимом ресторане Ким Кардашьян в Санта-Монике.
За 2021-22 годы Канье Уэст встречался с целым рядом известных и начинающих моделей. После развода с Ким Кардашьян ему приписывали роман с Ириной Шейк. Впоследствии рэпера подозревали в отношениях с 21-летней моделью Винетрией. Последней была бразильянка Джулиана Налу, однако и эти отношения закончились для артиста неудачно.
В настоящее время внимание прессы приковано к скандальным высказываниям 45-летнего рэпера. Из-за похвал Гитлера и обесценивания движения Black Lives Matter с Уэстом разорвали контракты Balenciaga, Vogue и т.д.
«Курсор» писал ранее, что Канье Уэст встретился с американским конспирологом Алексом Джонсом в программе InfoWars, где положительно высказался в адрес владимира путина*.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!