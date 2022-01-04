Список фильмов из Книги рекордов Гиннеса

Даже фильмам удается попасть в книгу с рекордами, например, как самый смешной или самый страшный фильм.

Изгоняющий дьявола

Фильм 1973-го года был занесен в книгу рекордов как самый страшный фильм за всю историю кинематографа. Ксати, до выхода экранизации Кинга «Оно» этот фильм считался также самым кассовым ужастиком.

Аватар

Фильм «Аватар» просто взорвал мир кинематографа, когда вышел на большие экраны. Режиссер Джеймс Кэмерон снял самый успешный и самый кассовый фильм в истории, кстати, в 2019 году его подвинула супергеройская лента «Мстители:Финал».

Аэроплан

Эта комедия о военном летчике, который влюбился в стюардессу, считается самой смешной в мире. А вы видели этот фильм?

Сияние

Экранизация романа Стивена Кинга с Джеком Николсоном в главной роли считается самым пугающим психологическим триллером. Кстати, автор не оценил фильм, назвав его неудачным.

История игрушек

Первый мультик, который был конвертирован в 3D.



Властелин Колец: Братство кольца

Этот шедевральный фильм вошел в историю и книгу рекордов за свои масштабные съемки, ведь в сцене битвы за Средиземье сражалось более 200 000 воинов.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список фильмов для вечера вдвоем.

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