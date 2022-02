Стали известны номинанты на Оскар-2022

Сегодня были оглашены номинанты премии Оскар-2022. Номинантов объявляли актриса Трейси Эллис Росс и комик Лесли Джордан.

Лучший фильм:

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)

Бенедикт Камбербетч («Власть пса»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)

Оливия Колман («Потерянная дочь»)

Пенелопа Крус («Параллельные матери»)

Николь Кидман («В роли Рикардо»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс («Белфаст»)

Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)

Джесси Племонс («Власть пса»)

Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)

Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучшая женская роль второго плана:

Джесси Бакли («Потерянная дочь»)

Катрина Балф («Белфаст»)

Кирстен Данст («Власть пса»)

Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Онжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучший режиссер:

Кеннет Брана («Белфаст»)

Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучший оригинальный сценарий:

«Белфаст»

«Не смотрите наверх»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Худший человек на свете»

Лучший анимационный фильм:

«Энканто»

«Flee»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Лучшая песня:

No Time To Die («Не время умирать»)

Dos Oruguitas («Энканто»)

Be Alive («Король Ричард»)

Somehow You Do («Четыре хороших дня»)

Down To Joy («Белфаст»)

Лучшие визуальные эффекты:

«Дюна»

«Главный герой»

«Нет времени умирать»

«Шан-Чи и Легенда десяти колец»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что названы номинанты на премию Золотая малина.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.