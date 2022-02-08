Стали известны номинанты на Оскар-2022

Сегодня были оглашены номинанты премии Оскар-2022. Номинантов объявляли актриса Трейси Эллис Росс и комик Лесли Джордан.
Лучший фильм:
«Белфаст»
«CODA: Ребёнок глухих родителей»
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Дюна»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Вестсайдская история»
Лучшая мужская роль:
Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
Бенедикт Камбербетч («Власть пса»)
Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
Уилл Смит («Король Ричард»)
Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)
Лучшая женская роль:
Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
Оливия Колман («Потерянная дочь»)
Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
Николь Кидман («В роли Рикардо»)
Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучшая мужская роль второго плана:
Киран Хайндс («Белфаст»)
Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
Джесси Племонс («Власть пса»)
Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучшая женская роль второго плана:
Джесси Бакли («Потерянная дочь»)
Катрина Балф («Белфаст»)
Кирстен Данст («Власть пса»)
Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
Онжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучший режиссер:
Кеннет Брана («Белфаст»)
Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Лучший оригинальный сценарий:
«Белфаст»
«Не смотрите наверх»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Худший человек на свете»
Лучший анимационный фильм:
«Энканто»
«Flee»
«Лука»
«Митчеллы против машин»
«Райя и последний дракон»
Лучшая песня:
No Time To Die («Не время умирать»)
Dos Oruguitas («Энканто»)
Be Alive («Король Ричард»)
Somehow You Do («Четыре хороших дня»)
Down To Joy («Белфаст»)
Лучшие визуальные эффекты:
«Дюна»
«Главный герой»
«Нет времени умирать»
«Шан-Чи и Легенда десяти колец»
«Человек-паук: Нет пути домой»
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что названы номинанты на премию Золотая малина.
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