Стало известно, какие киноновинки от Netflix выйдут в феврале 2023 года

Американский стриминговый сервис Netflix в 2023 году планирует порадовать киноманов разнообразными новинками. Некоторые из них уже выйдут в следующем месяце, поэтому стоит запастись попкорном.

В феврале зрителей ожидают следующие премьеры:

«Несокрушимый дух» – 3 февраля. Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.

«Билл Расселл: Легенда» – 8 февраля. Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла.

«К тебе или ко мне» – 18 февраля. Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильем, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.

«У нас есть призрак» – 24 февраля. По сюжету комедии, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.

«Курсор» писал ранее, что стриминговая платформа Netflix огорчила зрителей, заявив, что закрывает после первого сезона один из самых популярных сериалов 2022 года — «1899», оставив его с незавершенным финалом.