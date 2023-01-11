Netflix отменил продолжение одного из самых успешных сериалов 2022 года

Стриминговая платформа Netflix огорчила зрителей, заявив, что закрывает после первого сезона один из самых популярных сериалов 2022 года — «1899», оставив его с незавершенным финалом.

Об этом на своей Instagram странице заявил режиссер киноленты Баран бо Одар.

Он поблагодарил фанатов за поддержку, ведь сериал продемонстрировал высокие рейтинги и получил множество положительных отзывов, но при этом его продлевать не захотели. Баран бо Одар подчеркнул, что хотел бы показать зрителям продолжение увлекательного путешествия, но не всегда планы идут так, как хотелось бы.

Представители сервиса никак данную новость не прокомментировали, поэтому точно неизвестно, почему мистическую киноленту решили закрыть после успешного старта на экране.

Отметим, что сюжет сериала разворачивается в 1899 году и рассказывает о группе иммигрантов, которые путешествуют из Европы в Нью-Йорк. Но на их пути встречается судно, которое оказывается порталом, скрывающим страшные тайны.

«Курсор» писал ранее, что в следующем месяце зрители увидят продолжение психологического триллера «Ты». Первая часть киноленты выйдет 9 февраля, а вторая ровно через месяц — 9 марта. Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер сериала.

Еще мы писали, что сериал, рассказывающий об Уэнсдей Аддамс от стриминговой платформы Netflix, стал весьма популярным, поэтому сценаристы продумывают детали второго сезона.