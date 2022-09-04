Страдающий серьезной болезнью Брюс Уиллис вышел на публику: обнародованы фото

Брюс Уиллис остается активным после того, как ему поставили диагноз афазия — расстройство мозга, которое влияет на способность эффективно общаться.

Брюс Уиллис был замечен в Лос-Анджелесе на выходных, одетый в бледно-голубую рубашку и светлые джинсы.

67-летний актер спрятал спортивные солнцезащитные очки за воротник рубашки, прогуливаясь в белых кроссовках Nike.

Bruce Willis, 67, looks frail in latest outing amid aphasia battle https://t.co/QbZbMBJlQ6 — Mark and Sarah Slingsby. (@mjs2022121272) September 3, 2022

У звезды «Крепкого орешка» заметили тень седой бороды, а на его обычно лысой голове отросли волосы.

На безымянном пальце он носил обручальное кольцо от 13-летнего брака с 44-летней женой Эмили Хеминг Уиллис.

Bruce Willis, 67, steps out for fresh air in LA… as he battles aphasia brain disorder https://t.co/Mq4sYZoRNR pic.twitter.com/BvLTi8Q9T4 — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) September 3, 2022

Недавно она рассказала, что открыла для себя новые увлечения, делает что-то вне своей зоны комфорта и остается активной, чтобы справляться с мучениями, вызванными болезнью мужа.

«Мое горе может парализовать, но я учусь жить вместе с ним», — добавила Эмма, которая замужем за Брюсом с 2009 года.

Семья, включая бывшую жену Деми Мур, нынешнюю жену Эмму Хеминг и дочь Румер Уиллис, объявила в марте, что у актера «Крепкого орешка» диагностировали афазию, нейрокогнитивное расстройство, которое влияет на способность больного говорить и понимать язык. В результате Уиллис «отошел от карьеры, которая так много для него значила».

Еще мы писали, что израильская актриса Галь Гадот откровенно рассказала о родах, заявив, что она наслаждается этим процессом и если бы она имела возможность, то рожала бы чаще.