Сценарист популярного сериала «Уэнсдей» рассказал о втором сезоне

Сериал, рассказывающий об Уэнсдей Аддамс от стриминговой платформы Netflix, стал весьма популярным, поэтому сценаристы продумывают детали возможного второго сезона.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Шоураннеры киноленты Эл Гоф и Майлз Миллар говорят, что в новом сезоне хотят продолжить работу над взаимоотношениями главной героини с окружающими людьми, в частности в центре внимания сделать дружбу Уэнздей и Энид. А также раскрыть более детально отношения Уэнздей и ее матери Мортиши Аддамс, роль которой исполняет голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс.
Ожидается, что официально о втором сезоне сериала объявят в 2023 году. Пока сценаристы обдумывают детали сюжетной линии, они хотят, чтобы каждый эпизод ощущался как сложный фильм и «это большой вызов».
Отметим, что сериал «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли стал настоящим хитом сервиса Netflix. Проект стал популярным во многом и благодаря самойактрисе, которая исполнила зажигательный танец в одном из эпизодов, ставшим вирусным в сети.
«Курсор» писал ранее, что американская платформа Netflix назвала самые популярные сериалы и фильмы, которые выходили на стриминговом сервисе в 2022 году.