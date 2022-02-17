Супермодель 90-х впервые показала тело после неудачных пластических операций

Бывшая супермодель Линда Евангелиста говорит, что попытки избавиться лишнего веса с помощью операций и косметических процедур оставили ее внешность «изуродованной».

Бывшая модель говорит, что процедуры CoolSculpting оставили у нее выпуклости жира на подбородке, бедрах и в области бюстга.

Она сказала, что врач поставил ей диагноз парадоксальной жировой гиперплазии (ЛАГ), редкого побочного эффекта процедуры, предназначенной для уменьшения жира.

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«Выпуклости твердые. Если я буду ходить без пояса в платье, у меня будет натирание почти до крови», — сказала супермодель.

Evangelista судится с Zeltiq Aesthetics, материнской компанией CoolSculpting.

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В заявлении представитель компании сказал, что процедура по уменьшению жира «была хорошо изучена с более чем 100 научными публикациями и более чем 11 миллионами процедур, проведенных по всему миру».

Евангелиста сказала, что больше не смотрит в зеркало, но надеется, что скоро сможет двигаться вперед.

«Я надеюсь, что смогу избавить себя от части позора и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я», — сказала она.

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