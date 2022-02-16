Израильский «мошенник из Tinder» планирует начать политическую карьеру

Шимон Хают, который обманывал женщин на десятки тысяч долларов, говорит израильским СМИ, что он может начать карьеру в политике.

Шимон Хают, так называемый «мошенник из Tinder», который якобы обманул ряд женщин, которых он встретил в популярном приложении для знакомств, сказал, что видит возможное будущее для себя в политике, заявив, что его амбиции — стать главным дипломатом Израиля.

В интервью, вышедшем в эфир после выхода документального фильма Netflix о его преступлениях, Хают заявил, что «деньги больше не являются проблемой, слава Богу. Я хочу заняться политикой».

«Я люблю государство Израиль. Возможно, должность министра иностранных дел мне подойдет. Почему бы и нет? Я отлично говорю по-английски», — сказал он.

Хают под псевдонимом Симон Леваев маскировался под сына российско-израильского алмазного торговца Льва Леваева и обманным путем получал деньги от женщин, которые были влюблены в него.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Netflix выпустил сериал о израильтянине, который обманывал женщин в Tinder.

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