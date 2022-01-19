Сын Дэвида Бекхэма будет жениться согласно еврейским традициям

За неделю до Песаха старший сын бывшего футболиста свяжет себя узами брака с Николой Пельтц.

Свадьба назначена на 9 апреля и стало известно, что церемония и торжество будут более еврейскими, чем можно было ожидать, поскольку обе стороны семьи опираются на общее наследие.

Об этом сообщает Jewish News.

Свадьба изначально планировалась в прошлом году, но была отложена из-за пандемии. Бруклин и его невеста планируют пожениться согласно еврейским традициям, в том числе жениться под хупой и даже, подписать ктубу после церемонии.

Прадед Бруклина Джозеф и отец Николы, бизнесмен-миллиардер Нельсон Пельтц, оба евреи. Не смотря на то, что мать Николы не еврейка, отец невесты очень набожный и верующий.

Что касается бывшего футболиста, отца жениха, Дэвида Бекхэма, то он также увлечен еврейскими вещами, он сказал, что хочет добавить как можно больше еврейских элементов, вспоминая, как сильно он любил израильские танцы, когда в детстве посещал еврейские свадьбы со своим дедушкой.

Бекхэм-старший даже сказал Бруклину, что хотел бы произнести одно из еврейских благословений под хупой.

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