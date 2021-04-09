Том Холланд сыграет роль Билли Миллигана в новом сериале от Apple

Многолюдная комната — сериал о людях с психическими расстройствами от Apple TV +.

Сервис потоковой передачи Apple TV + запустил новый антологический сериал «Многолюдная комната» о жизни людей с психическими заболеваниями. Том Холланд в первом сезоне сыграет роль Миллигана.

Об этом пишет Trserial.

Миллиган страдал от множественных расстройств личности. В конце 1970-х его обвинили в многочисленных грабежах, изнасиловании и торговле наркотиками. Его адвокатам удалось доказать, что преступления совершил не один Билли, а 24 человека, находящихся в его сознании.

Суд оправдал Миллигана и направил его в психиатрическую больницу, где он пробыл до 1988 года. На основе его жизни был написан научно-популярный роман Даниэля Киза «Тайная жизнь Миллигана». Миллиган умер в декабре 2014 года в возрасте 59 лет.

В шоуранерах сериала числится автор Игр Разума и обладатель Оскара Акива Голдсман. С начала 1990-х годов Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Джоэль Шумахер пытались экранизировать книгу и биографию Миллигана. На роль рассматривались Брэд Питт, Шон Пенн и Леонардо Ди Каприо — об участии последнего впервые стало известно в 2015 году, но впоследствии проект был заморожен.

В марте Холланд снялся в наркологической драме Down Incline(Черри). Среди его будущих проектов: третья часть «Человека-паука», «Нет пути домой» и экранизация игры «Uncharted».

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