Третьий фильм «Чудо-женщины» в главной роли с Галь Гадот был отменен

Однако актриса намекнула недавно на свое возвращение к роли супергероини.

Продолжение супергеройского фильма «Чудо-женщина», где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот, было снято с производства.

Об этом пишет Deadline.

Это поставило под вопрос, заменят ли Галь Гадот для новой эры Вселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Похоже, что у Warner есть проблемы с тем, чтобы третий фильм не попал в аналогичные структурные ловушки, как «Чудо-женщина: 1984».

В издании отмечают, что это заставило Дженкинс отказаться от работы над фильмом и перейти к чему-то другому, но WB хотела бы снять третий фильм о Чудо-женщине. Однако если Галь Гадот и вернется, то только без Дженкинс, с которой у нее сложились крепкие рабочие отношения в период работы над сольными фильмами о Диане Принс.

Сама актриса намекнула недавно о том, что вернётся к роли «Чудо-женщины», но подробности упустила.

«Курсор» писал ранее, что 37-летняя популярная израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая главные роли в фильмах «Чудо-женщина» и «Красное уведомление», продемонстрировала поклонникам естественную красоту.