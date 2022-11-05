Галь Гадот очаровала поклонников естественной красотой

На одном из кадров Галь Гадот искренне улыбается, не стесняясь своих морщин.

37-летняя популярная израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая главные роли в фильмах «Чудо-женщина» и «Красное уведомление», входит в число знаменитостей, которые не боятся показывать поклонникам свою естественную красоту.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала черно-белые кадры и поставила эмодзи в виде белого сердечка.

Галь Гадот на фотографиях позирует в белой футболке, на первом снимке она показала свое лицо крупным планом, а взгляд отвела в сторону. А на втором кадре звезда «Чудо-женщины» искренне улыбается, не боясь продемонстрировать свои морщины.

Видно, что актриса позирует без макияжа.

Поклонники уже поставили более миллиона лайков на публикацию и оставили множество комментариев: «Королева», «Очень красивая», «Она — богиня», «Это очень милые фотографии».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

«Курсор» писал ранее, что звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот и ее муж Джарон Варсано были замечены в Беверли-Хиллз, когда они шли на обед в Il Pastaio. 37-летняя актриса выглядела потрясающе в черных штанах для йоги, соответствующей футболке с V-образным вырезом и кроссовках.

Еще мы писали, что израильская знаменитость Галь Гадот присоединилась к поддержке евреев, показав говорящее фото.