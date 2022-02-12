Турецкий инженер случайно открыл подводный город, заброшенный 2 тысячи лет назад

39-летний турецкий инженер Денем Орхун, работающий в музыкальной компании в США, случайно обнаружил под водой остатки гавани античного города.

Сообщается, что турецкий инженер случайно обнаружил руины подводного города, который был покинут около двух тысяч лет назад.

Находка была обнаружена случайно, во время занятия дайвингом у побережья Эгейского моря, неподалеку от города Дикили в Турции.

Инженер совершенно случайно наткнулся под водой на круглые колонны, что вызвало его любопытство.

Позже археологи, работающие на раскопках древнего Пергама, идентифицировали находку дайвера-любителя как остатки гавани Атарнея – города, основанного в IV веке до н. е. выходцами с греческого острова Хиос.

После открытия местные власти объявили район находки охраняемым объектом.

Ранее Курсор писал о том, что археологи в Египте обнаружили самый необычный тайник.

Как рассказали ученые, находка стала крупнейшей в своем роде. Даже тайник, найденный в неповрежденной гробнице Тутанхамона, оказался меньшего размера.

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