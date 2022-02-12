Турецкий инженер случайно открыл подводный город, заброшенный 2 тысячи лет назад

Сообщается, что турецкий инженер случайно обнаружил руины подводного города, который был покинут около двух тысяч лет назад.
Находка была обнаружена случайно, во время занятия дайвингом у побережья Эгейского моря, неподалеку от города Дикили в Турции.
Инженер совершенно случайно наткнулся под водой на круглые колонны, что вызвало его любопытство.
Позже археологи, работающие на раскопках древнего Пергама, идентифицировали находку дайвера-любителя как остатки гавани Атарнея – города, основанного в IV веке до н. е. выходцами с греческого острова Хиос.
После открытия местные власти объявили район находки охраняемым объектом.
Ранее Курсор писал о том, что археологи в Египте обнаружили самый необычный тайник.
Как рассказали ученые, находка стала крупнейшей в своем роде. Даже тайник, найденный в неповрежденной гробнице Тутанхамона, оказался меньшего размера.
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