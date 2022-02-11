Археологи в Египте обнаружили самый необычный тайник

Как рассказали ученые, находка стала крупнейшей в своем роде. Даже тайник, найденный в неповрежденной гробнице Тутанхамона, оказался меньшего размера.

Археологи из Чехии вели раскопки древнего некрополя Абусире, который находится недалеко от Каира. У них получилось обнаружить склад материалов для бальзамирования внутри шахты, глубина которой составляет примерно 13 метров.

Эксперты рассказали, что в VI веке до нашей эры неизвестные древние египтяне тщательно уложили друг на друга 370 керамических сосудов и прочих приспособлений, которые нужны для проведения бальзамирования. Более двух тысяч лет этот тайник никто не трогал.

Что же касается шахты, то, как предполагают ученые, она является гробницей сановника, чье имя значится на канопах – сосудах, в которые хранились органы мумифицированных людей.

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