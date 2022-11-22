Турецкой звезде соцсетей грозит семь лет тюрьмы за смытую в унитаз купюру

В Турции Мику Джан Раун, которая обладает в социальной сети многомиллионной аудиторией, попала в скандал. Девушке грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает «МК Турция».

Знаменитость опубликовала видео, на котором смывает в унитаз купюру в 100 лир. Это она сделала на фоне падения национальной валюты к доллару. Теперь прокуратура требует для девушки семь лет тюрьмы за унижение символов государственного суверенитета и оскорбление памяти первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка — его портрет изображен на банкноте.

Турецкая блогерша отреагировала на обвинение, заявив, что люди бросают деньги в ручьи и фонтаны в Европе, и ничего не происходит. Так, является ли преступлением то, что она выбросила 100 лир в нечистоты своей прекрасной страны.

Отмечается, что в Уголовном кодексе Турции есть специальный «Закон о преступлениях, совершенных против памяти Ататюрка». Санкция — до трех лет лишения свободы. Вероятно, прокуратура требует наказание для инфлюенсера по совокупности статей.

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