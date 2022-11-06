Проверка на прочность: блогер сбросил с 90-метровой высоты семь iPhone 14

Недавно американская компания Apple представила iPhone 14, заявив, что новенький смартфон стал намного крепче. Проверить это захотели многие блоггеры, один из них устроил гаджетам настоящий краш-тест.

Результаты своего эксперимента он опубликовал на YouTube.

Американец купил сразу семь iPhone 14 Pro и на каждом из них включил видеозапись, а потом стал сбрасывать девайсы в лестный пролет с 90-метровой высоты. Отснятый в свободном падении материал удалось вытащить только с четырех устройств, потому что они пережили многочисленные удары о бетон.

Но два смартфона остались практически целыми, тогда как у остальных было потрескавшееся стекло, разбиты панели. Но четыре гаджета продолжили работать, а на двух вышли из строя экраны, еще на одном экран перестал реагировать на прикосновения.

Благодаря такому краш-тесту удалось выяснить, что iPhone 14 Pro способен пережить падение с большой высоты, но может все же получить серьезные повреждения. А учитывая цену новинки, то повторять такой эксперимент не стоит.

«Курсор» писал ранее, что тайваньская компания Foxconn может на треть сократить объемы производства iPhone на крупнейшем в мире китайском заводе в Чжэнчжоу.

Еще мы писали, что реклама от компании Samsung представила владельцев iPhone несчастными и ущемленными из-за явных преимуществ экранов Galaxy Z.