Удивительная находка археологов: обнаружен руль 250-летнего корабля

Это был линейный французский корабль, оснащенный 74-пушками. Его спроектировал инженер Пьер Морино. Судно спустили на берег в 1744 году во Франции на берегу французской реки Шаранта.

Во время сражения за австрийский трон у мыса Финистерре в своем первом военном рейде корабль Invincible сопровождал торговые суда в 1747 году. Им встретился флот из 16 британских линейных кораблей.

Invincible вступил в бой с шестью вражескими кораблями и дал возможность уплыть торговым судам. Командир корабля вынужден был сдаться после многочисленных потерь и корабль со снятыми флагами был захвачен моряками Королевского британского флота.

В 1757 году Invincible продолжил свои плавания в Шотландии, в Луисбурге, однако попал на мель в Восточном Соленте, между гаванью Ленгстоун и островом Уайт.

Место затопления корабля было обнаружено рыбаком в 1979 году.

Подводные археологи из Борнмутского университета пытались найти затонувшее судно в 2017 году, однако сам руль не был найден. Видимо, он был отломан от основной кормы, и обнаружить его смогли только сейчас.

Найденный водолазами руль все еще цел. Его размер более 11 метров и считается, что руль находится в хорошем состоянии. Но его сложно поднять из воды, он может разрушиться. Поэтому археологи находятся в поисках финансирования для восстановления и реставрации руля на суше.

«Курсор» писал, что в США найден военный корабль в «поразительном состоянии» после 160 лет на морском дне.