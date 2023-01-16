Умерла известная итальянская актриса

В прошлом ее называли «Самой красивой женщиной в мире».

В 95-летнем возрасте умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

Об этом сообщает La Repubblica.

Последние годы знаменитость провела в Риме (Италия). О причинах смерти пока что ничего неизвестно.

Отметим, что Лоллобриджида ‒ одна самых известных европейских актрис 1950-х и начала 1960-х годов, сыгравшая главные роли в фильмах «Собор Парижской Богоматери» и «Соломон и Шеба». Также она занималась фотожурналистикой и скульптурой.

Джина ‒ трехкратная обладательница премии Давид ди Донателло за лучшую главную женскую роль, офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона и офицер ордена «Искусств и литературы». В 2018 году ее наградили именной звездой на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Лоллобриджида родилась в 1927 году в Субиако (Италия) в семье мастеров-мебельщиков. Также у нее были три сестры ‒ Джулиана, Мария и Фернанда. С детства девочка мечтала стать скульптором или оперной певицей.

Будучи подростком, она уделяла время моделингу и конкурсам красоты, благодаря чему в 20-летнем возрасте заняла третье место на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она указала в заявке на участие, что имеет актерские таланты, но хочет их реализовать в более серьезных сферах.

Заполучить славу и «армии» фанатов ей удалось после съёмок в ряде известных фильмов, среди которых «Хлеб, любовь и мечты», «Побей дьявола», «Фанфан-тюльпан» и другие. В свое время она получила прозвище «Самая красивая женщина в мире».

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