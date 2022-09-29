В Лос-Анджелесе скончался рэпер Coolio, известный хитом Gangsta’s Paradise

Рэпер Coolio, известный исполнением композиции Gangsta’s Paradise, умер в среду, 28 сентября, в Лос-Анджелесе. Подробности об обстоятельствах не объявлены, но предполагается, что он умер от сердечного приступа.

Менеджер артиста Джарез Поузи подтвердил смерть знаменитости.

Об этом сообщает TMZ.

Журналисты связались с капитаном Эриком Скоттом из пожарной службы Лос-Анджелеса. Он подтвердил, что пожарные и парамедики ответили на вызов в 16:00 по местному времени в блоке 2900 South Chesapeake Ave, чтобы сообщить о неотложной медицинской помощи. Когда специалисты прибыли на место, обнаружили мужчину без сознания и проводили «реанимационные мероприятия в течение примерно 45 минут». По словам Скотта, пациент «был признан мертвым незадолго до 17:00».

Рэпер Coolio (Артис Леон Айви младший) начинал карьеру в 80-х годах. Он прославился на андеграундной сцене, а Fantastic Voyage была первой песней. Композиция Gangsta’s Paradise из саундтрека к фильму Dangerous Minds принесла славу артисту. Сингл увеличил его доходы до гигантских размеров. За эту песню музыкант получил премию Грэмми в 1996 году.

В эпоху цифровой потоковой информации его популярность продолжала пребывать на высоком уровне. В июле 2022 года песня достигла рубежа в один миллиард просмотров на YouTube.

«Это одна из тех песен, которые передаются поколениям. Я не использовал никаких модных слов», – отмечал рэпер.

За свою карьеру Coolio продал более 17 миллионов пластинок. Он также занимает особое место в сердцах некоторых миллениалов за работу над заглавной сингл для популярного телесериала Nickelodeon «Кенан и Кел» и его вклад в альбом «Лаборатория Декстера: хип-хоп эксперимент», в который вошли песни различных исполнителей хип-хопа, вдохновленных мультсериалом Cartoon Network.

В последние годы музыкант появлялся на телевидении в таких шоу, как Celebrity Cook Off и Celebrity Chopped. Его также приглашали на программу «Правила Кулио», которая транслировалась в 2008 году.

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