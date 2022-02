Умер американский рок-музыкант Марк Ланеган

Музыкант Марк Ланеген, сотрудничавший с Куртом Кобейном, Моби, Неко Кейс, Изобель Кэмпбелл, The Armed и другими, скончался сегодня утром в своем доме в Ирландии.

В Ирландии скончался Марк Ланеган — солист и сооснователь Screaming Trees и бывший участник Queens of the Stone Age.

«Наш любимый друг Марк Ланеган умер сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия», — говорится в заявлении на его официальном аккаунте в Twitter.

«Любимому певцу, автору песен и музыканту было 57 лет, и у него осталась жена Шелли. На данный момент другой информации нет. Семья просит всех уважать их частную жизнь в это время», — говорится в сообщении.

Марк Ланеган начал свою карьеру с Screaming Trees в Вашингтоне в середине 1980-х. Группа была частью рок-сцены Тихоокеанского Северо-Запада, в которую также входили Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam и другие.

Screaming Trees выпустили свой дебютный альбом Clairvoyance в 1986 году. Пластинка помогла Screaming Trees заключить контракт с SST Records, которая выпустила альбом Even If и Special When в следующем году.

После еще двух альбомов SST группа перешла на крупный лейбл Epic Records для записи альбома Uncle Anesthesia 1991 года , который был спродюсирован Терри Дейтом и Крисом Корнеллом из Soundgarden.

Группа выпустила еще три альбома, в которых какое-то время в середине 90-х участвовал Джошуа Хомме в качестве гастролирующего гитариста.

Ланеган выпустил свой сольный дебют The Winding Sheet в 1990 году на лейбле Sub Pop. В пластинке участвовали Курт Кобейн из Nirvana и Крист Новоселич, а в 2005 году Дэйв Грол назвал The Winding Sheet «одним из лучших альбомов всех времен».

Начиная с 2000 года, Ланеган также укрепил свою работу с Джошуа Хомме в качестве участника Queens of the Stone Age, впервые записав бэк-вокал на Rated R.

