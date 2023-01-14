В россии показывают новый «Аватар» без разрешения кинокомпании

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие мировые компании перестали сотрудничать с рф. Но рф законы чужих государств, похоже, не интересны.

После начала войны в Украине россию* покинули мировые гиганты кинематографа — Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony. Но недавно стало известно, что шедевр Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», который был снят дочерней кинокомпанией The Walt Disney Studios, выходит в прокат в россии без лицензии.

Об этом информирует «Радио Свобода».

Анонс проката был сделан такими российскими киносетями, как «Киномакс», «Мираж синема» и «Премьер-зал». Представители этих киносетей рассказывали, что на самом деле продают билеты на другой фильм, а показ нового «Аватара» входит в «предсеансное обслуживание». Другие же сети указывают, что демонстрацией фильма занимаются совершенно сторонние компании «Прокино» и «То кино!».

Есть и порядочные российские сети, а именно «Каро», «Синема парк» и «Формула кино», которые заявили о том, что отказываются от демонстрации фильма без прокатного удостоверения.

Напомним, что фильм «Аватар: Путь воды» ломает оборудование кинотеатров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!