Фильм «Аватар: Путь воды» ломает оборудование кинотеатров

Продолжение фильма «Аватар» наконец-то вышло, но некоторые кинотеатры столкнулись с определенными трудностями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Оказалось, что фильм чересчур требователен к техническим возможностям проекторов, в силу чего в нескольких кинотеатрах Японии попросту сломалось оборудование во время показа «Аватар: Путь воды».

Современные кинотеатры показывают вторую часть «Аватара» как минимум в трех форматах:

2D 24 fps

2D 48 fps

3D 48 fps

Последний из них, также известный как HFR или High Frame Rate, нуждается в самых больших ресурсах, которые обеспечивают объемное и плавное изображение. Практика показала, что не всем проекторам удается справляться со столь высокой частотой кадров. Из-за этого происходит перегрев, что выводит технику из строя.

При создании «Аватар: Путь воды» его авторы воспользовались многими новейшими визуальными технологиями, в том числе 3D-форматом с высокой частотой кадров. Он требует быструю обработку большого количества данных.

Кинотеатры в спешке начали оснащать помещения резервными проекторами и заказывать пленку с более простой копией фильма, которая рассчитана на воспроизведение 24 кадров в секунду. Одному из кинотеатров в Нагое удалось решить проблему, снизив указанные 48 кадров в секунду до традиционных 24-х. С трудностями столкнулись кинотеатры, которыми владеют компании United Cinemas Co., Toho Col и Tokyu Corp.

Следует отметить, что продолжение «Аватара» стало не первым фильмом, выпущенным в прокат в формате HFR. До этого повышенная частота кадров встречалась в фантастическим боевике «Двойник» с Уиллом Смитом и трилогии «Хоббит». Для экономии ресурсов скорость 48 кадров в секунду задействуют лишь в динамических сценах, а когда на экране транслируется диалог или спокойный с визуальной точки зрения фрагмент, авторы пользуются классическим вариантом с 24 кадрами в секунду.

«Курсор» сообщал, что мужчина умер во время просмотра «Аватар: Путь воды».