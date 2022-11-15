В семье актрисы Дженнифер Энистон случилось горе

Голливудская актриса, звезда американского ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон сообщила трагическую новость. У знаменитости умер отец — актер Джон Энистон.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Звезда «мыльных опер» скончался в пятницу, 11 ноября. Ему было 89 лет. Причину смерти знаменитость раскрывать не стала.

«Любимый папа… Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел в небеса с миром — и без боли. И 11.11 не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет для меня еще большим смыслом отныне. Я буду любить тебя до конца времен», — написала актриса.

Известно, что актер Джон Энистон за свою карьеру он был номинирован на премию «Эмми», он более 30 лет исполнял одну из ключевых ролей в популярной мыльной опере «Дни нашей жизни», выходившей на телеканале NBC.

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«Курсор» писал ранее, что 53-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Allure и раскрыла в интервью для глянца весьма личные детали своей жизни. Знаменитость впервые рассказала о том, как пыталась стать мамой. По ее словам, попытки забеременеть она предпринимала между 30 и 40 годами, в частности проходила через ЭКО и употребляла разные китайские чаи.