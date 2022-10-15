В Сеть попало откровенное письмо Анджелины Джоли, адресованное Брэду Питту

В Сеть «слили» электронное письмо голливудской актрисы Анджелины Джоли, которое в 2021 году она прислала своему бывшему мужу Брэду Питту. В нем знаменитость рассказала, почему решила продать часть французской винодельни Chateau Miraval.

Об этом сообщает Dailymail.

По словам актрисы, она отправила письмо, «чтобы не поддаваться эмоциям», объясняя причины своего решения продать долю совместного бизнеса.

«Это место, куда мы привезли домой близнецов, и где мы поженились из-за мемориальной доски в память о моей матери. Место, которое обещало то, что может быть, и где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно написать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что было десять лет назад».

Она добавила, что винодельня также является местом, которое знаменует собой начало конца нашей семьи и бизнеса, сосредоточенного вокруг алкоголя. Актриса призналась, что верила: винодельня и поместье помогут укрепить их отношения, однако теперь понимает, что Питт действительно хотел расстаться и, скорее всего, будет рад получить это письмо.

Джоли подчеркнула, что в предыдущие четыре года она была свидетельницей «множества невнимательных поступков» и чувствовала себя исключенной из деловой части винодельни, поскольку деньги тратились так, как она не одобрила бы, и принимались решения, которые с ней не были согласованы. Ее обидели действия, которые исключают заинтересованность в разделении бизнеса или коренном изменении его так, чтобы он в будущем был полезен их детям.

«Курсор» писал ранее, что Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт «душил» одного из их детей и «дал пощечину» другому.