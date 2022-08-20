Дженнифер Лопес и Селена Гомес показали топ-маникюр осени-2022

Поп-дивы побывали на сеансе у нейл-мастера Тома Бачика, который сделал им новый маникюр.

Август неумолимо подходит к концу, а лето — к завершению. Осень диктует новые тренды — палитра оттенков лакового покрытия изменится. Американские певицы Дженнифер Лопес и Селена Гомес уже сделали новый маникюр, учитывая модные нюансы осени 2022. Суперзвезды показали, какие ногти будут популярными в новом сезоне.

Дженнифер Лопес и Селена Гомес побывали у нейл-мастера Тома Бачика, который сделал им новый маникюр. Жена Бена Аффлека – любимица стилиста. Он показал ее в откровенном образе. Артистка позировала после душа — в банном халате с инициалами JLO, вышитыми стразами. Ее волосы были скрыты под полотенцем в тон наряду, пишет портал «Today».

Лопес снялась с макияжем, акцент в котором были сделан на глаза. Поп-дива предпочла наращенные овальные ногти – полупрозрачные с золотым дизайном и стразами на одном пальце.

Селена Гомес обожает яркие цвета, но решила сменить пестрые тона на сдержанные. Она остановила выбор на оливковом оттенке покрытия, чем задала тренд на новый сезон.

Исполнительнице хита Love You Like a Love Song сделали квадраты без острых уголков. Селена отказалась от дизайнов, ограничившись насыщенностью подобранного оттенка.

Она похвасталась новым маникюром и показала руки на фоне мягкого белого пледа – чтобы контраст между оттенками был максимально заметным.

Ранее Курсор писал, что ломкие ногти могут быть вызваны разными причинами, в том числе возрастом, неправильным питанием и даже чрезмерным использованием процедур в маникюрном салоне.