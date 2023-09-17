В стильном образе и без кольца — Хью Джекман впервые вышел на публику после объявления о разводе с женой

Хью Джекмана сфотографировали в Нью-Йорке через день после объявления о его расставании с женой Деборой-Ли Джекман.

Хью Джекман вышел на прогулку в Нью-Йорке на следующий день после того, как он и его жена Деборра-Ли Джекман объявили о своем мирном расставании.

На фотографиях, сделанных в субботу, можно увидеть 54-летнего актера без обручального кольца, идущего по улице в темной одежде и темных очках и держащего в руках что-то похожее на iPad.

Hugh Jackman Is Seen Without His Wedding Ring As He's Spotted For First Time Since Split From Wife Deborra-Lee Furness After 27 Years Of Marriage pic.twitter.com/YVlcqTlcLo — Nzeora (@NzeoraHQ) September 16, 2023

Фотографии появились через день после того, как пара поделилась новостью о том, что они расстаются после 27 лет брака.

Согласно фотографиям, опубликованным Entertainment Tonight, его жена была замечена без обручального кольца за несколько дней до объявления. 67-летнюю актрису видели садящейся в машину в Нью-Йорке во вторник.

В начале этого года они несколько раз появлялись вместе, в том числе на Уимблдоне в июле и на Met Gala 1 мая.

В апреле, в 27-ю годовщину свадьбы, Хью Джекман опубликовал в Instagram любовную дань уважения Деборре-Ли, написав, в частности: «Я так тебя люблю. Вместе мы создали прекрасную семью. И жизнь. Твой смех, твой дух, щедрость, юмор, дерзость, смелость и преданность — невероятный подарок для меня».

Супруги Джекманы, у которых двое детей — 23-летний Оскар и 18-летняя Ава — первоначально встретились на съемках австралийского сериала «Корелли» в 1995 году, а год спустя, 11 апреля 1996 года, связали себя узами брака.

Курсор писал, что Хью Джекман рассказал о результатах теста на рак кожи.