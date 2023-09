В стильном образе и без кольца — Хью Джекман впервые вышел на публику после объявления о разводе с женой

Хью Джекмана сфотографировали в Нью-Йорке через день после объявления о его расставании с женой Деборой-Ли Джекман.

Хью Джекман вышел на прогулку в Нью-Йорке на следующий день после того, как он и его жена Деборра-Ли Джекман объявили о своем мирном расставании.

На фотографиях, сделанных в субботу, можно увидеть 54-летнего актера без обручального кольца, идущего по улице в темной одежде и темных очках и держащего в руках что-то похожее на iPad.

Hugh Jackman Is Seen Without His Wedding Ring As He's Spotted For First Time Since Split From Wife Deborra-Lee Furness After 27 Years Of Marriage pic.twitter.com/YVlcqTlcLo

— Nzeora (@NzeoraHQ) September 16, 2023