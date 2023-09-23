В туфлях и стильном плаще: Анджелина Джоли продемонстрировала осенний образ

Голливудскую звезду заметили вместе со своей дочерью.

48-летняя популярная актриса, звезда фильма "Малефисента" Анджелина Джоли была замечена с 15-летней дочерью Вивьен во время посадки в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке в стильном образе.

Об этом пишет Daily Mail.

В последнее время голливудская звезда проводит больше времени с Вивьен, поскольку наследница Джоли и Брэда Питта сейчас работает на свою маму как ее ассистент в бродвейском мюзикле.

Джоли выбрала для появления на публике бежевый плащ с поясом поверх светло-серого топа и слаксов. На ее ногах были блестящие бежевые туфли. Волосы экс-супруга Брэда Питта собрала в пучок и добавила к образу массивные солнцезащитные очки.

Ее дочь была одета в синий свитшот и черные спортивные штаны с темно-синими кроссовками Converse. Вивьен была в черной защитной маске и с темной сумкой и рюкзаком.

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Вивьен — одна из шести детей от союза Анджелины Джоли с ее бывшим возлюбленным Брэдом Питтом, с которым она развелась в 2016 году после двух лет брака и десятилетия отношений.

"Курсор" писал ранее, что известную 65-летнюю актрису Шэрон Стоун заметили в аэропорту Милана (Италия) в коричневом кожаном ансамбле от Tod's, а общая стоимость ее образа составила15 тысяч долларов.