В Турции археологи нашли два необычных древних меча времен Византии

В Турции археологи обнаружили в ходе раскопок в средневековом городе два необычных меча времен Византии. Пока что их все еще не могут отнести к какому-либо конкретному типу.

Известно, что раскопки проводились в городе Амория, расположенный в западной части Малой Азии. Археологами было обнаружено два необычных меча. Один из них сохранился относительно хорошо, состояние второго значительно хуже. Тем не менее, сохранность обоих артефактов вполне позволяет исследователям составить представление об их первоначальном внешнем виде.

Об этом сообщает научно-популярное издание «Naked Science».

Обе находки выделяются из всех остальных, найденных в этой области. Оба меча датируются X-XI веками (средневизантийский период). Первый меч, сильно проржавевший, обнаружили в атриуме церкви, второй — в нижней части города, за крепостной стеной.

Размеры первого меча определить трудно из-за плохого состояния, но у второго рукоять имеет длину примерно 14 сантиметров.

При этом его клинок имеет обоюдостороннюю заточку, длиной не менее 61 см. Несмотря на разную сохранность, ученые сделали вывод, что эти мечи похожи между собой и не похожи ни на какое другое оружие, характерное для Византии того времени.

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