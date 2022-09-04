Внезапная смерть 32-летней Чарлби Дин: брат актрисы раскрыл драматические подробности

После смерти Чарлби Дин в возрасте 32 лет ее брат вспоминает актрису как «чрезвычайно заботливую и чрезвычайно любящую».

В среду Алекс Джейкобс рассказал Rolling Stone, что внезапная смерть его сестры в Нью-Йорке в понедельник произошла после того, как у нее начались «незначительные» симптомы, и вскоре она попросила своего жениха Люка Волкера отвезти ее в отделение неотложной помощи. Она умерла всего через несколько часов.

«Это произошло буквально в течение одного дня: у нее заболела голова, она заснула, разбудила своего парня и сказала: «Пожалуйста, отвези меня в больницу», — рассказал журналу 21-летний Джейкобс.

«Мы до сих пор не совсем уверены [что произошло], — добавил Джейкобс. — Проводится вскрытие, которое, как мы знаем, может занять довольно много времени. Но мы слышали, [что] в ее легких была вирусная инфекция».

Charlbi Dean, star of the DC series Black Lightning, DEAD AT 32… Died at a hospital in New York City… The South African actress and model passed away yesterday from an unexpected and sudden illness… Her work includes the film "Blood in the Water"… — The Sun co uk pic.twitter.com/mr32A5VWjv — Dr. James E. Olsson (@DrJamesOlsson) August 30, 2022

Джейкобс также рассказал, что Дин попала в «очень, очень тяжелую автомобильную аварию» примерно в 2009 году, после чего врачи удалили ей селезенку. По словам ее брата, в аварии она также сломала ребра и сломала спину.

«[Селезенка] участвует в борьбе с инфекциями, и это могло быть связано с тем, что произошло», — сказал Джейкобс.

Charlbi Dean Kriek wore a Christian Dior ss17 couture chic and sleek white gown on the red carpet of Cannes film festival 2022. pic.twitter.com/AlSMFWJQM4 — SLF fashion (@SLFfashion) May 24, 2022

Дин, звезда фильма «Треугольник печали», получившего Золотую пальмовую ветвь на последнем Каннском кинофестивале, считалась одной из восходящих звезд мировой киноиндустрии.

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