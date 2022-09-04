Внезапная смерть 32-летней Чарлби Дин: брат актрисы раскрыл драматические подробности

В среду Алекс Джейкобс рассказал Rolling Stone, что внезапная смерть его сестры в Нью-Йорке в понедельник произошла после того, как у нее начались «незначительные» симптомы, и вскоре она попросила своего жениха Люка Волкера отвезти ее в отделение неотложной помощи. Она умерла всего через несколько часов.
«Это произошло буквально в течение одного дня: у нее заболела голова, она заснула, разбудила своего парня и сказала: «Пожалуйста, отвези меня в больницу», — рассказал журналу 21-летний Джейкобс.
«Мы до сих пор не совсем уверены [что произошло], — добавил Джейкобс. — Проводится вскрытие, которое, как мы знаем, может занять довольно много времени. Но мы слышали, [что] в ее легких была вирусная инфекция».
Джейкобс также рассказал, что Дин попала в «очень, очень тяжелую автомобильную аварию» примерно в 2009 году, после чего врачи удалили ей селезенку. По словам ее брата, в аварии она также сломала ребра и сломала спину.
«[Селезенка] участвует в борьбе с инфекциями, и это могло быть связано с тем, что произошло», — сказал Джейкобс.
Дин, звезда фильма «Треугольник печали», получившего Золотую пальмовую ветвь на последнем Каннском кинофестивале, считалась одной из восходящих звезд мировой киноиндустрии.
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