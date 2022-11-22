Вышел финальный трейлер фантастического фильма «Аватар: Путь воды»

На YouTube появился финальный трейлер сиквела «Аватара» с подзаголовком «Путь воды». Создали киноленты таким образом подогревают интерес зрителей к приближающейся премьере.

Действия фильма разворачиваются спустя более 10 лет после событий оригинальной картины, вышедшей в 2009 году.

«Аватар: Путь воды» поведает об истории семьи Салли, о неприятностях, преследующих их, о том, на что они идут во имя защиты друг друга, а также о битвах, в которых они участвуют ради выживания.

Сэм Уортингтон и Зои Салдана вернулись к главным ролям. Также в ленте сыграли Кейт Уинслет и Сигурни Уивер, которая теперь предстанет в совсем другом образе. Картину вновь поставил режиссер Джеймс Кэмерон.

Дата премьеры фильма менялась восемь раз. В настоящее время выход в широкий прокат в США запланирован на 16 декабря 2022 года. Премьеры трех последующих сиквелов состоятся 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года, соответственно.

«Курсор» писал ранее, что студия Lionsgate разместила трейлер четвертой части фильма «Джон Уик». В новой части главный герой, которого играет Киану Ривз, столкнется с огромным количеством врагов.