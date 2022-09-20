Завязал роман с израильтянкой: стали известны новые подробности об изменах Пике Шакире

У бойфренда Шакиры, футболиста «Барселоны» Жерара Пике, по слухам, был роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.

Согласно иностранным сообщениям, бойфренд Шакиры, футболист «Барселоны» Жерар Пике, по слухам, имел роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.

Вот уже несколько месяцев популярная колумбийская певица Шакира и ее партнер, испано-каталонский футболист Пике, находятся в разгаре разрыва. Связь между их расставанием и слухами об измене футболиста остается неясной.

В сообщениях СМИ говорится, что Пике неоднократно изменял Шакире, в том числе с одной из ее подруг. Теперь в новом репортаже испанского журналиста Хорди Мартина утверждается, что в 2012 году у Пике был роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли.

В сообщении утверждается, что их роман был «секретом полишинеля», но только недавно журналист смог подтвердить это через подругу Рафаэли.

Шакира — одна из крупнейших поп-звезд в мире, у нее много хитов, включая «Hips Don’t Lie», «Chantaje» и «Whenever, Wherever». Всего два с половиной года назад она выступала в Суперкубке вместе с Дженнифер Лопес.

Отношения Шакиры со звездой испанского футбола начались в 2011 году, через год после их первой встречи, когда Шакира выпустила свой хит чемпионата мира по футболу «Waka Waka».

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