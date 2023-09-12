Звезда фильма "Капитан Америка" Крис Эванс сыграл тайную свадьбу

Его избранницей стала 26-летняя актриса.

42-летний популярный актер, звезда супергеройских фильмов "Мстители" и "Капитан Америка" Крис Эванс больше не холостяк. Недавно он связал себя узами брака с 26-летней Альбой Баптисте.

Об этом пишет PageSix.

Американский актер, не часто афиширующий свою личную жизнь, сыграл с возлюбленной свадьбу, которая происходила в строжайшей тайне. На мероприятии присутствовали близкие родственники и друзья молодоженов.

По информации инсайдеров, Крис Эванс связал себя узами брака с Альбой Баптисте в частном поместье в Кейп-Коде (Массачусетс, США), приглашенные гости подписывали документ о "неразглашении", а телефоны у них были изъяты перед началом свадебного торжества.

Известно, что на свадьбе "Капитана Америки" присутствовали его коллеги по фильмах Marvel, в частности Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

Отметим, что слухи о романе Криса Эванса с 26-летней португальской актрисой появились еще в конце прошлого года, но пара всячески старалась скрывать свои отношения. Но по словам инсайдеров, они очень счастливы вместе, семья Криса в восторге от новоиспеченной невестки.

"Курсор" писал ранее, что 33-летняя британская актриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" и "Маленькие женщины" Эмма Уотсон, которая не так давно разорвала 18-месячные отношения с сыном известного магната Брэндоном Грином, закрутила новый роман.

Еще мы писали, что 65-летний актер, звезда фильмов "Неудержимые" и "Механик" Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной Эмме Крокдал. Влюбленные провели скромную церемонию на вилле, расположенной на острове Миконос (Греция).