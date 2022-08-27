Звезда фильмов «Трансформеры» пытался покончить с собой

Известный американский актер, который был замешан в нескольких скандалах, признался, что хотел свести счеты с жизнью.

36-летний голливудский актер, звезда фантастического боевика «Трансформеры» Шайа Лабаф откровенно рассказал, что пытался покончить жизнь самоубийством.

Актер признался в этом во время беседы с епископом Робертом Бэрроном на YouTube-канале.

Знаменитость в последние годы часто фигурировал в различных скандалах, в частности его обвиняли в эмоциональном и сексуальном насилии, хотя актер отрицает свою причастность к происшествиям.

Шайа Лабаф отметил, что из-за различных проблем он стал эмоционально уязвимым и его стали посещать суицидальные мысли. У него на столе был пистолет, и он понимал, что не хочет больше жизнь из-за своего неадекватного поведения, которое повлияло на его карьеру и испортило имидж. Он испытал большой стыд, который «не давал ему дышать».

По словам актера, он не знал, что ему делать и куда идти. Но при этом у него было желание удержаться на плаву.

К слову, Шайа Лабафа в насилии обвинили в 2020 году певицы FKA Twigs и Sia. После скандала актеру пришлось пройти лечение в реабилитационном центре, а еще он принял католицизм.

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