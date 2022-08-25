Актера из комедии «Один дома» обвиняют в изнасиловании

Актер, который прославился своей ролью в знаменитой американской комедии «Один дома», подозревается в изнасиловании.

45-летний американский актер Девин Рэтрей, которого зрители знают по роли Базза — старшего брата главного героя комедии «Один дома» Кевина Маккалистера, угодил в скандальную историю. Его обвиняют в изнасиловании.

Об этом сообщает издание CNN.

Согласно версии следствия, американский актер совершил сексуальное насилие еще в 2017 году в своей квартире, расположенной в Манхэттене. Обвинение против него выдвинула девушка по имени Лиза Смит. Она давно написала заявление в полицию и начала возмущаться, почему правоохранители долгое время не приступают к рассмотрению материалов дела.

По словам девушки, актер мог подсыпать ей в напиток запрещенные вещества. Когда она очнулась, то не могла пошевелиться, но понимала, что происходит.

К слову, ранее Девин Рэтрей также попадал в скандальные истории. В прошлом году бывшая девушка знаменитости обратилась в полицию с заявлением, что бойфренд пытался ее задушить. Но свою вину актер отрицает.

«Курсор» писал ранее, что 29-летний актер Эзра Миллер, известный телезрителям по таким кинолентам как «Фантастические твари» и «Флэш», снова угодил в скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом.

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