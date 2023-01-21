Звезда «Гардемаринов» отправился на войну с Украиной на стороне агрессора

В россии люди поделились на два фронта — одни выступают за войну с Украиной, другие — резко против. К сожалению, первая категория сильно превышает вторую

В последнее время все чаще в сети ходит информация о том, что российские знаменитости выступают за войну с Украиной. Никто из них не пытается даже осознать все глубину трагедии двух народов, и яро поддерживают действия армии рф* на чужой земле.

Одним из таких является 56-летний российский актер Михаил Мамаев, который известен широкому кругу зрителей по своей роли в фильме «Гардемарины, вперед!». Актер поделился кадрами с военной техникой и солдатами на своей личной странице в социальной сети Instagram. Ряд российских СМИ сообщают, что Мамаев уехал в зону боевых действий.

На фото заметна российская военная техника с характерными ей рашистскими символами. Лица солдат Мамаев прикрыл стикерами, как и принято по законам военного времени. В качестве кого актер отправился на фронт неизвестно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михаил Мамаев (@mikhail_mamaev)

Напомним, что известный голливудский актер берет перерыв в кино из-за проблем со здоровьем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!