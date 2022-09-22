Звезда Голливуда Мэтью МакКонахи рассказал, как справляется с травмой после пережитого сексуального насилия

Мэтью МакКонахи сказал в новом интервью, что он не позволит травме, вызванной сексуальным насилием в подростковом возрасте, «победить» его.

Актер, который впервые рассказал о переживаниях в своих мемуарах «Зеленый свет» 2020 года, вспомнил об «уродливом» опыте в свежем выпуске подкаста Аманды де Кадене «Разговор: о мужчинах».

В книге «Зеленый свет» обладатель «Оскара» написал, что в юности несколько раз пережил сексуальное насилие. Он поделился, что в первый раз занимался сексом, не дав согласия: «Меня шантажировали, чтобы я занялся сексом в первый раз, когда мне было пятнадцать лет».

Макконахи также рассказал, что пережил насилие со стороны мужчины, имя которого он не называет, когда ему было восемнадцать лет.

Во время разговора с де Кадене, который вышел в эфир в воскресенье 18 сентября, актер «Интерстеллара» сказал: «Я не собираюсь бояться отношений, потому что моим первым опытом был шантаж. Это заблуждение. Нет, нет, это не так. […] Я не позволю этому победить меня… Я не позволю этому победить мое чувство доверия к людям».

Он отметил, что «решил» не «вносить этот багаж» в свою жизнь.

МакКонахи сказал, что не отрицает, что с ним случилась травма. «Это было. Я отрицаю, что это было? Нет. Я не отрицаю, что это было. Это было уродливо», — сказал он, описывая инциденты.

В эпизоде ​​подкаста звезда «Интерстеллара» рассказал о том, как он был под действием наркотиков и «потерял сознание», прежде чем его посадили «в кузов фургона» в Австралии и подвергли насилию. Он также поделился, что за несколько лет до этого инцидента его шантажировали сексом, когда ему было всего 15 лет.

МакКонахи отметил, что его первый сексуальный контакт, связанный с шантажом, не помешал ему иметь здоровые сексуальные отношения.

«После этого у меня были здоровые сексуальные отношения и девушки, которые мне нравились и которым нравился я, и мы постепенно сближались, и это было красиво и неуклюже и все такое, но это не было уродливо, как [тех инцидентах]», — сказал он.

Актер отметил, что он никогда не обращался за терапией, чтобы помочь справиться с травмирующими событиями, но рядом с ним были люди, поддерживающие его, в том числе наставники, друзья и старейшины, которые помогали ему исцелиться.

Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.