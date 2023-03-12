Звезда «Игры Престолов» Натали Дормер тайно вышла замуж

Пара 5 лет до брака состояла в отношениях, и наконец решила узаконить их.

Популярная британская актриса Натали Дормер, которая известна по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», вышла замуж за отца своей 2-летней дочери после 5 лет отношений.

Подробнее об этом информирует издание Daily Mail.

Сообщается, что Натали Дормер, которую знают миллионы зрителей благодаря ее участию в таких сериалах, как «Игра престолов», «Элементарно» и «Тюдоры», а также в франшизе «Голодные игры», вышла замуж за актера Дэвида Оукса, известного по ролям в таких проектах, как «Борджии», «Виктория» и «Белая королева».

Близкое окружение знаменитой пары рассказало, что тайная церемония состоялась недавно. По словам источников, Натали и Дэвид организовали скромную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие люди.

После церемонии молодожены решили отпраздновать это важное событие за ужином в одном из лучших ресторанов Брутона — Roth Bar & Grill. Это заведение, расположенное в графстве Сомерсет (Англия), славится своей изысканной кухней и уютной атмосферой.

Поклонники Натали Дормер и Дэвида Оукса уже поздравили пару с их замечательным событием и желают им долгих лет счастья и любви. Не сомневаемся, что эта звездная пара продолжит радовать нас своими талантами и яркими проектами в будущем!

Ранее «Курсор» информировал, что звезда «Игры престолов» Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли ждут второго ребенка. Пара уже воспитывает двухлетнего сына. Отношения Харингтона и Лесли начались в 2012 году, а уже в 2017 пара обручилась. Их свадьбу обсуждали все, ведь тогда выяснилось, что супруги являются представителями древнейших родов Великобритании: дядя Харингтона сэр Николас Джон Харингтон являлся 14-м баронетом Харингтон, а его прадед по отцовской линии — сэр Ричард Харингтон — 12-м баронетом; а вот Лесли — происходит из древнего шотландского клана Лесли, является правнучкой Саймона Фрейзера, 13-го лорда Ловат, 2-го барона Ловат.