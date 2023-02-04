Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли ждут второго ребенка

Сериал «Игра престолов» является культовым и уникальным в своем роде. Зрители со всего мира с трепетом ожидают новостей о любимых актерах, которые сыграли ключевые роли в экранизации книг Джорджа Р. Р. Мартина.

И нам есть что предложить заядлым поклонникам телесериала. Стало известно, что исполнитель роли Джона Сноу ожидает рождение второго ребенка.

Звездные супруги – Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями второй раз. Пара уже воспитывает двухлетнего сына.

Примечатльным является то, как познакомились супруги. В «Игре престолов» будущая пара играла влюбленных, да так реалистично, что уже после сериала стали встречаться. Отношения Харингтона и Лесли начались в 2012 году, а уже в 2017 пара обручилась. Их свадьбу обсуждали все, ведь тогда выяснилось, что супруги являются представителями древнейших родов Великобритании: дядя Харингтона сэр Николас Джон Харингтон являлся 14-м баронетом Харингтон, а его прадед по отцовской линии — сэр Ричард Харингтон — 12-м баронетом; а вот Лесли — происходит из древнего шотландского клана Лесли, является правнучкой Саймона Фрейзера, 13-го лорда Ловат, 2-го барона Ловат. Свадьба супругов происходила в родовом замке клана Лесли в Абердиншире (Шотландия).



Ранее «Курсор» информировал, что автор «Игры престолов» рассказал, против какого объекта россии* хотел бы задействовать дракона. Джордж Мартин порассуждал на тему, что происходило бы на планете после ядерного удара россией. Автор решил, что в таком случае он хотел бы иметь дракона и полетать на нем около кремля.

Напоминаем, что в сети опубликовали новый промо ролик приквела «Игры престолов». Сериал уже есть в открытом доступе, и его можно посмотреть с первой и по последнюю серию. Важно сказать, что события в приквеле происходят за два столетия до начала событий в «Игре престолов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!