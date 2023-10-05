Звезду "Карточного домика" Кевина Спейси срочно госпитализировали в больницу

64-летнего голливудского актера, звезду сериала "Карточный домик" Кевина Спейси, во время экскурсии по музею Афрасиаб в Самарканде (Ташкент) срочно госпитализировали в медицинское учреждение из-за ухудшения самочувствия.

Об этом сообщает издание The Sun.

По словам знаменитости, он почувствовал, как в течение нескольких секунд его левая рука полностью онемела, когда он рассматривал необычные фрески на стенах музея. Кевин Спейси подумал, что у него "сердечный приступ".

На место инцидента приехали медики, которые доставили знаменитого актера в клинику "Иннова", где ему провели ряд анализов и сделали МРТ. Но предполагаемый диагноз не подтвердился.

Состояние актера улучшилось и тем же вечером он появился на сцене Ташкентского международного кинофестиваля, подчеркнув, что его здоровье "нормальное".

Звезда "Карточного домика" признался, что этот случай заставил его задуматься о жизни, в частности о том, насколько она для всех нас хрупкая.

"Курсор" писал ранее, что голливудский актер Кевин Спейси был оправдан судом по всем 9-ти пунктам обвинения, касающегося сексуальных притязаний на четырех мужчин.

Еще мы писали, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер прошел через срочную операцию. Выяснилось, что 76-летний "Железный Арни" повредил локтевой нерв.

Напомним, что 60-летнего голливудского актера, звезду приключенческого фильма "Пираты Карибского моря" Джонни Деппа заметили в городе Манчестер (Великобритания), когда он хромал на одну ногу, поэтому передвигался с помощью трости.