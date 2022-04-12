Израиль инвестирует 3 миллиарда шекелей в спортивную инфраструктуру

Либерман совместно с Троппером заявили о том, что Израиль выделил 3 миллиарда шекелей на строительство и реконструкцию спортивных комплексов и залов в городах и деревнях, населенных меньшинствами.

Около 3 миллиардов шекелей будет инвестировано в спортивную инфраструктуру и объекты по всему Израилю в течение следующего десятилетия, объявили во вторник министр финансов Авигдор Либерман и министр культуры и спорта Хили Троппер.

План по улучшению спортивной инфраструктуры в Израиле будет в значительной степени направлен на преодоление инфраструктурного разрыва в арабском секторе и нескольких меньшинствах, таких как друзы, бедуины и черкесы — граждане Израиля.

Почти две трети бюджета программы, разработанной за последний год министерствами финансов и культуры и спорта, будут направлены на строительство и реконструкцию спортивных комплексов и залов в городах и деревнях, населенных меньшинствами.

Кроме того, значительная сумма будет направлена на закупку современного оборудования для израильских спортивных ассоциаций.

Новая программа значительно продвинет израильский спорт вперед, сказал Либерман в своем заявлении.

«Программа будет отвечать потребностям как рекреационных, так и соревновательных спортивных сообществ в Израиле и устранит разрыв между различными группами населения в области спортивной инфраструктуры», — заявил министр финансов. «Она была разработана с учетом точных потребностей израильского спорта».

Инвестиции в размере 3 миллиардов шекелей — это «беспрецедентные инвестиции в израильскую спортивную инфраструктуру», — сказал министр культуры и спорта.

«Мы хотим сделать спортивную инфраструктуру доступной для всего населения Израиля», — добавил Троппер.

Курсор ранее писал, что израильские города подписали соглашение на 500 миллионов шекелей для финансирования обновления инфраструктуры. Министерство строительства и жилищного строительства с целью дополнительного финансирования обновления инфраструктуры городов, необходимого для перепланировки и связанного с этим роста населения по всей стране, подписало соглашение с мэрами 12 городов.