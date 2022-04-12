Израильские города подписали соглашение на 500 миллионов шекелей для финансирования обновления инфраструктуры

Министерство жилищного строительства подписало с мэрами городов соглашение о выделении средств на развитие инфраструктуры. К инициативе присоединились 12 городов.

Министерство строительства и жилищного строительства с целью дополнительного финансирования обновления инфраструктуры городов, необходимого для перепланировки и связанного с этим роста населения по всей стране, подписало соглашение с мэрами 12 городов.

Министерство сообщило, что проект предусматривает выделение около 500 миллионов шекелей на инициативы по обновлению городов.

Программу подписали 12 местных органов власти: Ашдод, Бет-Шемеш, Бат-Ям, Гиватаим, Хадера, Хайфа, Иерусалим, Лод, Нетания, Кирьят-Оно, Кирьят-Ям и Рамат-Ган.

Ранее проекты реконструкции городов разрабатывались, но откладывались из-за отсутствия муниципального финансирования. Для выделения средств для частной реконструкции дорог, школ и общественных служб, необходимо финансирование муниципалитетами.

Настоящее соглашение обеспечит финансирование инфраструктуры, а созданное министерством в 2016 году государственное управление по обновлению городов призвано помочь в решении возникающих юридических сложностей.

Оказывая подобную поддержку, министерство ожидает, что муниципалитеты продвинутся вперед в реализации предложенных проектов по обновлению городов.

Министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин считает «прорывом» подписание соглашения и уверен, что выделение средств существенно увеличит предложение квартир и поможет «превратить старые и опасные районы в современные и безопасные».

Также сообщалось, что сегодня в Ришон ле-Ционе пройдут крупные учения спасателей, израильтян просят проявить терпение. Муниципалитет просит общественность проявить терпение, так как будут оживленное движение спасательных машин и звуки сирены. Учения продлятся 4,5 часа.