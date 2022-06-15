Аналитики дали неутешительные прогнозы относительно экономического роста

На этой неделе ожидается турбулентная неделя на мировых финансовых рынках, в том числе и в Израиле. В пятницу публикация более высокого, чем ожидалось, индекса потребительских цен США, показывающего, что инфляция составляет 8,6% в годовом исчислении, привела к снижению фондовых индексов в Нью-Йорке. В эту среду должен быть опубликован индекс потребительских цен Израиля за май, а позже в тот же день Федеральная резервная система США объявит решение по процентной ставке.Об этом сообщает Globes.

Главный экономист Bank Leumi Гил Бафман считает, что индекс потребительских цен в США вырастет на 1% в июне, сохраняя годовой уровень инфляции на уровне 8,6%.

«Это развитие инфляционной среды повлияет на ожидания повышения процентной ставки ФРС США и восстановит возможность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов, тогда как предыдущие оценки говорили о повышении на 50 базисных пунктов в следующем решении. В этих обстоятельствах, процентная ставка Федеральной резервной системы может достичь 3% к концу 2022 года и продолжить рост до 3,5% к середине 2023 года», — говорит Бафман.

Бафман, говоря о рынке облигаций?, сказал следующее: «Что касается влияния на рынок облигаций, мы увидим больший эффект на коротком конце кривой, в то время как более длинные части кривой больше привязаны к основным реальным элементам разрыва между сбережениями и инвестициями».

«Рост ставки Федеральной резервной системы в предстоящем году может изменить направление позже, во второй половине 2023 года и в 2024 году, особенно если экономика продолжит существенно замедляться», — говорит Буфман.

Главный экономист Psagot Гай Бейтор считает, что инфляция еще некоторое время будет оставаться высокой: «История чтения этого индекса заключается в том, что статья энергии продолжает расти, в то время как инфляция распространяется и расширяется в сфере услуг».

«Суть майского индекса потребительских цен заключается в том, что рост цен в США имеет широкую основу и продолжает ускоряться, при этом фокус инфляции явно смещается с продуктов на услуги, и это очень плохие новости для ФРС, которые, вероятно, должны ужесточить политику значительно больше, чем ожидал рынок… Мы ожидаем существенного экономического спада в ближайшие месяцы», — говорит он.

Еще один момент, упомянутый Бейтором, – это политическая ситуация в США. «Уже июнь, а в ноябре выборы в Конгресс, причем опросы уже неблагоприятны (мягко говоря) для демократов, которых, судя по опросам, ждет сокрушительное поражение, которого они еще не имели. поддерживается в течение восьмидесяти лет. Обратите внимание на политический фронт в США и на то, что Белый дом, а не только ФРС, может сделать в ближайшие месяцы».

Авишай Каравани из Peilim Portfolio Management говорит, что после публикации данных об индексе потребительских цен США: «Можно предположить, что лица, принимающие решения, в том числе министр финансов и председатель Федеральной резервной системы, были очень разочарованы цифрами, поскольку рабочее предположение, на основе которого принимались решения, заключалось в том, что инфляция начнет процесс замедления к тому месяцу, за который был опубликован ИПЦ».

«Подразумевается, что у ФРС нет другого выбора, кроме как продолжать существенно повышать процентную ставку в ближайшие месяцы», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля повышает процентную ставку на 0,4 процента. Банк Израиля второй раз за последние два месяца повышает процентную ставку. Это решение объясняется стремлением Израиля ограничить рост инфляции и цен на жилье в Израиле.

Курсор также сообщал, что в ООН заявили, что война в Украине станет причиной замедления роста экономики во всем мире. Организация считает, что в 2022 году мировая экономика вырастет всего на 3,1%. Однако это не финальный прогноз, так как он может ухудшиться из-за войны в Украине.