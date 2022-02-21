Банк Израиля сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,1 процента

Комиссия Банка Израиля оставила учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, на котором она находится с апреля 2020 года. Все это происходит на фоне активного восстановления экономики Израиля.

Банк Израиля заявил, что сохранит процентную ставку на низком уровне 0,1%, несмотря на сильное восстановление экономики Израиля после пандемии.

Банк говорит, что экономическая активность находится на «высоком уровне», несмотря на пандемию, но ссылается на риск новых вспышек COVID и сохраняющуюся неопределенность.

По данным банка, инфляция за последний год составила 3,1%, что соответствует верхней границе целевого диапазона банка. Ожидается, что инфляция останется в пределах целевого диапазона банка как в следующем году, так и в долгосрочной перспективе.

Влияние Омикрона на мировую экономику было «относительно умеренным», и экономическая активность продолжает восстанавливаться, говорят в банке.

Также в банке заявили, что курс шекеля ослаб по отношению к доллару и евро. Сильный шекель нанес ущерб израильским экспортерам и производителям.

В прошлом году ВВП Израиля вырос на 8,1%, превысив предыдущие прогнозы и ознаменовав самый высокий показатель финансового роста, зафиксированный в Израиле за 21 год.

Курсор ранее писал, что Марокко и Израиль подписали соглашение о торговом сотрудничестве. «Марокко — важная страна для Израиля — в политическом, экономическом и культурном плане», — сказала министр экономики Орна Барбивай.

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