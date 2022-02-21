Марокко и Израиль подписали соглашение о торговом сотрудничестве

«Марокко — важная страна для Израиля — в политическом, экономическом и культурном плане», — сказала министр экономики Орна Барбивай.

Марокко и Израиль подписали в понедельник соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве для содействия инвестициям, поскольку две страны стремятся расширить сотрудничество после нормализации отношений в 2020 году.

Сделку подписали в Рабате министр экономики Израиля Орна Барбивай и министр торговли Марокко Риад Меззур.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что правительство одобрило постепенное повышение минимальной зарплаты. Соглашение, которое должен одобрить Кнессет, включает постепенное повышение минимальной заработной платы до 6000 шекелей к концу 2025 г.

Также читайте о том, что рост израильской экономики в прошлом году составил 8,1%, превзойдя все прогнозы. В четвертом финансовом квартале 2021 года ВВП вырос на ошеломляющие 16,6%, доведя среднегодовой показатель до 8,1%, что является самым высоким показателем с 2000 года.

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