Energean начнет испытания трубопровода газовой платформы Кариш на фоне угроз Хизбаллы

Служба безопасности Израиля дала зеленый свет на начало испытаний компанией Energean трубопровода газовой платформы Кариш. Тестирование пройдет, несмотря на усиление напряженности в отношениях с Ливаном.

Стороны продолжают бороться за достижение соглашения о морской границе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Газовая буровая компания Energean собирается начать испытания трубопровода газовой платформы Кариш, согласно субботним сообщениям израильского телевидения. Тестирование могут начать уже в воскресенье. Полноценные операции последуют в течение нескольких недель после завершения испытаний.

Газовое месторождение Кариш было в центре конфликта с Ливаном из-за прав на бурение газа, при этом террористическая группировка «Хизбаллы» неоднократно предупреждала, что может атаковать, если добыча газа начнется без достижения соглашения о правах на бурение. В ответ министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль будет продвигать планы эвакуации, даже если соглашение не подпишут. Он предупредил террористическую организацию в «решительном ответе» на любую атаку.

Он сказал, что надеется, что сделка будет подписана в ближайшее время, но признал, что Ливан сделал новые «оговорки, которые мы не одобряем».

«Мы так сказали, и теперь это в руках Ливана», — заявил Ганц.

Чиновник добавил, что Израиль «не беспокоится» об угрозах «Хизбаллы». Правительство намерено продолжать ясно давать понять, что Израиль готов к сделке, но полон решимости отстаивать свои экономические интересы и интересы безопасности. Ливан, похоже, твердо придерживался своей позиции в отношении предложенной морской сделки.

Ранее «Курсор» сообщал, что специалисты британско-греческой компании Energean провели успешные исследования в буровой скважине «Гермес», которую сейчас считают очень перспективной. Обнаружено 7-15 миллиардов кубометров газа в этой локации.