Energean начнет испытания трубопровода газовой платформы Кариш на фоне угроз Хизбаллы

Стороны продолжают бороться за достижение соглашения о морской границе.
Об этом сообщает Times of Israel.
Газовая буровая компания Energean собирается начать испытания трубопровода газовой платформы Кариш, согласно субботним сообщениям израильского телевидения. Тестирование могут начать уже в воскресенье. Полноценные операции последуют в течение нескольких недель после завершения испытаний.
Газовое месторождение Кариш было в центре конфликта с Ливаном из-за прав на бурение газа, при этом террористическая группировка «Хизбаллы» неоднократно предупреждала, что может атаковать, если добыча газа начнется без достижения соглашения о правах на бурение. В ответ министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль будет продвигать планы эвакуации, даже если соглашение не подпишут. Он предупредил террористическую организацию в «решительном ответе» на любую атаку.
Он сказал, что надеется, что сделка будет подписана в ближайшее время, но признал, что Ливан сделал новые «оговорки, которые мы не одобряем».
«Мы так сказали, и теперь это в руках Ливана», — заявил Ганц.
Чиновник добавил, что Израиль «не беспокоится» об угрозах «Хизбаллы». Правительство намерено продолжать ясно давать понять, что Израиль готов к сделке, но полон решимости отстаивать свои экономические интересы и интересы безопасности. Ливан, похоже, твердо придерживался своей позиции в отношении предложенной морской сделки.
Ранее «Курсор» сообщал, что специалисты британско-греческой компании Energean провели успешные исследования в буровой скважине «Гермес», которую сейчас считают очень перспективной. Обнаружено 7-15 миллиардов кубометров газа в этой локации.