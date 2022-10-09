Energean начнет испытания трубопровода газовой платформы Кариш на фоне угроз Хизбаллы

07:25, Сегодня
Экономика
газовая платформа фото
Фото: pixabay.com

Служба безопасности Израиля дала зеленый свет на начало испытаний компанией Energean трубопровода газовой платформы Кариш. Тестирование пройдет, несмотря на усиление напряженности в отношениях с Ливаном.

Стороны продолжают бороться за достижение соглашения о морской границе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Газовая буровая компания Energean собирается начать испытания трубопровода газовой платформы Кариш, согласно субботним сообщениям израильского телевидения. Тестирование могут начать уже в воскресенье. Полноценные операции последуют в течение нескольких недель после завершения испытаний.

Газовое месторождение Кариш было в центре конфликта с Ливаном из-за прав на бурение газа, при этом террористическая группировка «Хизбаллы» неоднократно предупреждала, что может атаковать, если добыча газа начнется без достижения соглашения о правах на бурение. В ответ министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль будет продвигать планы эвакуации, даже если соглашение не подпишут. Он предупредил террористическую организацию в «решительном ответе» на любую атаку.

Он сказал, что надеется, что сделка будет подписана в ближайшее время, но признал, что Ливан сделал новые «оговорки, которые мы не одобряем».

«Мы так сказали, и теперь это в руках Ливана», — заявил Ганц.

Чиновник добавил, что Израиль «не беспокоится» об угрозах «Хизбаллы». Правительство намерено продолжать ясно давать понять, что Израиль готов к сделке, но полон решимости отстаивать свои экономические интересы и интересы безопасности. Ливан, похоже, твердо придерживался своей позиции в отношении предложенной морской сделки.

Ранее «Курсор» сообщал, что специалисты британско-греческой компании Energean провели успешные исследования в буровой скважине «Гермес», которую сейчас считают очень перспективной. Обнаружено 7-15 миллиардов кубометров газа в этой локации.

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