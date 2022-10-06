Британская Energean обнаружила миллиарды кубометров газа в буровой скважине «Гермес» в водах Израиля

Она расположена в экономических водах Израиля.

Об этом 6 октября сообщает Maariv.

Подробности специалисты не стали разглашать. Соответствующие работы на скважине продолжаются. Эксперты газовой отрасли уже предполагают, что перспективный проект позволит получить Израилю большие запасы газы для своей экономики.

Находка весьма актуальна на фоне информации о соглашении Израиля и Ливана. Стороны договорились о том, чтобы решить все спорные моменты по демаркации морской акватории.

Ранее «Курсор» сообщал, что журналисты узнали подробности сделки по газовому месторождению Кана/Сидон. Ресурс якобы будет полностью разрабатываться представителями Ливана, а Израиль получит большую финансовую компенсацию. Позиция Израиля по территориальной границе принимается в документе. Механизм компенсации на данном этапе сторонами не определен. Израиль отказался от своих требований относительно своей экономической зоны в этой локации и принял требование Ливана о границе между экономическими водами двух стран по так называемой линии 23. Морская граница между двумя странами будет проходить по линии буев, протянувшейся от берега на пять километров в сторону моря, в соответствии с требованием израильской стороны.

Также «Курсору» стало известно, что Гали Бахарав-Миара, генеральный прокурор, прокомментировала договор Израиля и Ливана по месторождению газа Кана/Сидон. Она якобы изменила свою позицию в отношении процесса утверждения нового соглашения. Обсуждение договора чиновники из кабмина запланировали провести 6 октября.